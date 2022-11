Actualización de las tarifas del ISR beneficiará a contribuyentes: IMCP

De llevarse a cabo esta actualización, deberá ser publicada en el anexo 8 de la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2023.

Una eventual actualización de las tablas tarifarias del Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría generar un beneficio con la reducción en el pago de impuestos a los contribuyentes, consideró Ruth Yamina Baez Moreno.

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora, recordó que estas tablas son generadas por el Servicio de Administración Tributaria, y son para determinar la cantidad de impuestos a pagar.

“Estas actualizaciones se generan cuando la inflación acumulada excede del diez por ciento desde la última actualización de la tarifa, y que debido a que esta ya suma más del 13 por ciento desde la última actualización, y por esto es que se prevé una actualización”.

Baez Moreno, abundó que la tarifa del artículo 152 de la Ley del ISR aplica para el cálculo anual de las personas físicas que tributan en este régimen, excepto en el régimen simplificado de confianza.

Actualización de las tarifas

“El que se actualicen estas tarifas es en beneficio de los contribuyentes , es el caso de las personas físicas, ya que las tarifas van por rangos de ingresos, y al incrementarse estos rangos se beneficia a muchos contribuyentes, por ejemplo, hay un rango que va de conce mil pesos a trece mil pesos de ingreso mensual, imaginemos a una persona que gana 11 mil 500 pesos, se halla dentro de ese rango y si la tabla de actualiza para el siguiente año, esta ragho podría ´pasar de 14 mil a 26 mil pesos, esta persona que gamba 11 mil 500 pesos, a¿automáticamente baja de renglon y por tanto su ingreso sería menor”.

Destacó también la importancia de contar con una actualización de las tablas de subsidio al empleo, las cuales no se modifican desde hace nueve años, pues en esta no se contempla ninguna regulación y para la tabla del ISR si.