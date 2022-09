"No olvidamos"; diputado presentará acciones legales por playa incluyente

Esperan guaymenses vencimiento del tiempo otorgado para solventar observaciones y hacer denuncias.

Una buena obra, pero planeada de forma irregular, es como calificó el proyecto de la playa incluyente en San Carlos el diputado local por el Partido de Trabajo en Guaymas, Sebastián Orduño.

El diputado señaló en el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina que está a la espera de que se cumpla el plazo de 120 días para poder subsanar observaciones que emitió el ISAF para dar paso a las acciones legales.

Orduño explicó que el mes de enero, se presentó una auditoría ante el congreso del estado, en la que se detectaron irregularidades básicas.

Entre estas irregularidades destacó que la obra no contó con un estudio de análisis de riesgo, no existió estudio de impacto ambiental y no se acreditó un peritaje. Aunado a ello, no hubo un director que estuviera a cargo de la obra, siendo esta una irresponsabilidad gravísima.

Sobreprecio de artículos

Otra inconsistencia recae en todo el equipo que no se encuentra pese a haber sido comprado. "Hay un sobreprecio de artículos", expresó Orduño, "el proveedor los adquirió por 2.9 millones de pesos mientras que la factura fue de 4.5 millones de pesos".

"Estamos hablando de un desfalco. Cómo es posible que de veinte camastros solamente fueron adquiridos dos, que de 15 sillas infantiles sólo se encontraron dos y así sucesivamente".

Asimismo el diputado por el Partido de Trabajo afirmó que para realizar las denuncias correspondientes, habría que esperar el tiempo correspondiente, es decir, esperar los siete días restantes al plazo otorgado para subsanar observaciones para esperar una respuesta o ver si se solventa algo.

La alcaldesa del municipio guaymense, Sara Valle, quien anteriormente había sido criticada por impulsar el proyecto de la playa incluyente en una zona de riesgo, presentó también denuncias.

'No podemos permitir que esto siga sucediendo'

"¿Por qué hacer una obra en un lugar gastar 8 millones de peso, cuando bomberos realizan proyecto similar en la playa de Miramar?" manifestó, "el proyecto es bueno, pero no se puede permitir que sigan hablando aquí".

El funcionario declaró que esto era también responsabilidad de la Contraloría Municipal para que pueda existir una rehabilitación.

"No podemos permitir que eso siga sucediendo". "Ni perdón ni olvido, no olvidamos los guaymenses".

"Está la obra están las firmas. Como diputado puedo tener acceso. Voy a seguir insistiendo para que los responsables sean llevados ante la ley" ,finalizó.