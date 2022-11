Marchan hermosillenses en defensa del INE

La marcha tuvo comienzo en la plaza Emiliana de Zubeldía y concluyó a los alrededores de la Plaza bicentenario.

El temor de volver a los esquemas democráticos del pasado, fue la principal motivación de los Hermosillenses que se sumaron a la marcha en defensa del Instituto Estatal Electoral este domingo 13 de noviembre.

Esta manifestación pacífica ciudadana que tuvo como centro de reunión la plaza Emiliana de Zubeldía y concluyó a los alrededores de la plaza bicentenario, tuvo la relevancia suficiente para que ciudadanos por primera vez decidieron participar en una actividad cívica, como es el caso de Diana Cirett.

“Es mi primera participación, estoy feliz, me siento muy honrada, muy orgullosa de haber participado en esta manifestación porque creo que es importante que participemos, yo veo lo que está sucediendo y necesitamos dejar de quejarnos y participar, porque si solo decidimos que algo no nos gusta o no estamos de acuerdo, la apatía ciudadana es lo que ha permitido que las cosas están ahorita, se necesita de la participa ción ciudadana para darle un cambio al país” expresó Diana Cirett.

La marcha contó con la participación de ciudadanos de todas las edades, desde pequeños en carriola y brazos hasta adultos mayores en sillas de rueda, también entre el contingente se podía apreciar a varias personas acompañadas por sus mascotas.

Comentarios negativos hacia el movimiento

En el lugar donde concluyó la actividad, los vendedores ambulantes aprovecharon la aglomeración para ofertar agua, frituras de maíz, dulces y más.

También hubo comentarios negativos hacía el movimiento, una de las razones podría ser la poca información que se tiene del tema, esta impresión la compartió Carmen Lara, participante de la marcha.

“Es gente que desconoce, que no lee, que no se informa, pero yo creo que nosotros como ciudadanos hemos visto el retroceso de las libertades que ya habíamos adquirido, están en peligro esas libertades, ya nos costó y no está bien que retrocedamos”, informó Carmen Lara.

Esta marcha se realizó simultáneamente en más de 30 ciudades a nivel nacional y llevó por nombre “En Defensa del INE”, consecuencia de la propuesta de reforma en materia electoral que propone el Gobierno Federal.