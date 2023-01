Requisitos para poder pedir 12 días de vacaciones al tener un año laboral

A partir del pasado primero de enero entró en vigor el nuevo esquema de vacaciones dignas aprobado por la Cámara de Diputados, el cual beneficiará a los trabajadores que cumplen su primer año de trabajo.

Especialistas en materia laboral hacen un análisis de los requerimientos necesarios y características de aquellos trabajadores que pueden recibir los beneficios inmediatos de esta medida.

Daniel Quevedo Reyes, maestro e integrante del Colegio de Contadores Públicos del estado de Sonora, recordó que el decreto fue publicado desde el pasado 27 de diciembre entrando en vigor desde enero

"Las pueden solicitar todos los trabajadores que tengan más de un año de servicios en la empresa en la que se encuentren, a partir del primer año va empezar a los doce días hasta llegar a los 20, incrementando dos días por cada año cumplido”, explicó Quevedo Reyes.

Detalló que para el segundo año cumplido los días de vacaciones subieron a 14 días hasta llegar a 22 días de vacaciones en el sexto año.

“Del año seis al año diez me voy a mantener en los mismos 22 días y a partir del año once voy a poder tener 24 días hasta llegar al año quince”, explicó el contador público.

¿Qué artículos se modificaron para las vacaciones dignas?

Recordó que estos cambios parten en modificaciones realizadas por los diputados federales a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo.

El académico señaló que esta no es una medida que se vaya a aplicar con carácter retroactivo, por lo que en su implementación se deberán de tomar en cuenta ambos periodos de manera proporcional.

"Mi aniversario laboral es el primero de mayo y tengo tres años laborales, me tocan de la ley laboral nueva 16 días y de la ley anterior diez me tocan, saco lo proporcional a lo del año 2022, de sos diez días, y por decirte son seis o siete meses me tocaron como unos seis días, y sacó lo proporcional del año 2023 que me tocaron lo de cinco meses, que serán más o menos como unos siete días, somo los siete y sumó los del año anterior y ya me darían trece días,” sentenció.

El contador público afirmó que quienes tienen derecho a recibir íntegros los doce días de vacaciones, son los trabajadores que iniciaron su relación laboral a partir del primero de enero del 2023.

“Si entraste desde el año pasado te tocaría de manera proporcional a lo que se trabajó en 2022 y proporcional a lo que se trabajó en 2023 bajo las nuevas reglas” consideró Daniel Quevedo Reyes.

Puntualizó también que quienes iniciaron una relación profesional a partir del mes de diciembre del año 2022, continuarán recibiendo su periodo vacacional en el esquema anterior.