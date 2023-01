Muere menor de 2 años en Empalme; se ahogó mientras comía arroz

Un niño de dos años de edad falleció al ahogarse mientras comía arroz, en hechos ocurridos la mañana del viernes en su casa de la colonia Juárez de Empalme.

El pequeño de nombre Emmanuel fue llevado por sus familiares al área de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los médicos corroboraron que ya no tenía signos vitales.

Personal del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) hizo presencia en el hospital para realizar indagatorias, y la familia del menor explicó que de un momento a otro el niño se ahogó y no podía respirar, por lo que lo llevaron de inmediato en un carro particular para que pudieran salvarle la vida, pero no fue posible.