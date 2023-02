Le pagan con billete falso a vendedora de burritos ¿Puede ir a la cárcel?

Una vendedora de burritos fue víctima de unos clientes que le pagaron con un billete falso de 200 pesos, y dio aviso a la comunidad para que tengan cuidado con el dinero que reciben de terceras personas.

En su muro de Facebook, junto a la foto de un billete, la señora Migdelina Serrano escribió lo siguiente: “Hola buenas tardes, quiero alertarles por los billetes falsos que andan circulando, hoy me tocó perder y me pagaron con uno”, dijo.

La mujer, resignada ante la situación, no expresó molestia y dijo: “De todo corazón deseo a la persona que me lo dio muchas bendiciones y ojalá se multiplique para que no tenga razón de volver a hacerlo en otro lado y Dios me ayude porque él sabe por lo que estoy pasando”.

Las sanciones

Las autoridades han intensificado su lucha contra el uso y circulación de billetes falsos en el país. En un esfuerzo por combatir esta actividad delictiva, se ha establecido una serie de multas para aquellos que reciban o paguen con billetes falsos.

El objetivo de estas multas es disuadir a la gente de utilizar billetes falsos y fomentar la utilización de medios de pago seguros y confiables. Las multas varían en función de la gravedad del delito y van desde cantidades moderadas hasta multas severas y sanciones penales en casos graves.

Además de las multas, las autoridades también están llevando a cabo campañas de sensibilización para educar a la población sobre cómo identificar billetes falsos y evitar caer en la trampa de recibir o pagar con ellos.

Es importante destacar que el uso de billetes falsos no solo es ilegal, sino que también afecta negativamente la economía del país y pone en riesgo la integridad financiera de las personas y las empresas. Por ello, es necesario estar siempre alerta y tomar medidas para prevenir su uso.