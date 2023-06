Aumentan extorsiones telefónicas en Navojoa; repuntan 30% en esta temporada

Javier Alatorre Correa, comisario general de Seguridad Pública de Navojoa, informó que en menos de 48 horas, en la Perla del Mayo se ha registrado un aumento considerable de intento de extorsión telefónica.

Ante el aumento de casos de extorsión telefónicas perpetuados en las últimas semanas, la Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa, exhortó a los navojoenses a mantenerse alerta y no caer en este delito.

"Ya se registraron tres casos de esas conductas ilícitas durante esta semana, de los cuales en dos hemos realizado la recuperación exitosa de la víctima y en el otro lamentablemente la dama si alcanzo a depositar", manifestó.

Recomiendan no incomunicarse

El funcionario municipal, comentó que lo más importante al estar presente en un caso de extorsión telefónica, es no incomunicarse, ya que es una de las principales estrategias de los delincuentes.

"El extorsionador siempre les va a pedir que se incomuniquen, que no cuelgues, que te vayas a esconder a determinada parte y es donde ellos aprovechan para hablar con los familiares de la víctima para pedir una determinada cantidad de dinero", apuntó.

En esta temporada aumentan los casos

Asimismo, señaló que estamos en la temporada en donde este tipo de delitos aumentan hasta en un 30 por ciento, derivado a que las personas acaban de recibir las utilidades, otras más solicitan prestamos para las graduaciones o reciben los apoyos de los Programas Federales del Bienestar.

"Si reciben una llamada de un número telefónico que no este identificado en su base de datos, lo mejor es no contestar y de hacerlo, no proporcionen datos personales o confidenciales, no tomarse fotografías y ni salir de la ciudad", solicitó.

Alatorre Correa dijo que, el Gobierno del Estado pone a disposición de la ciudadanía dos aplicaciones, "Mujeres Seguras" y "Antiextorsión Sonora", las cuales son gratuitas y fácil de descargar. Asimismo, recordó los números de emergencias 911 y 089 para solicitudes de auxilio.