Ana Lourdes Coronado enfrenta su diagnóstico con el apoyo de Estoy Contigo

La directora del Colegio Preescolar Montessori Mar de Cortés recibió el diagnóstico de cáncer de mama hace casi un año, con el apoyo de la asociación ha logrado salir adelante para enfrentar las adversidades.

En mayo de 2022, Ana Lourdes Coronado recibió el diagnóstico de cáncer de mama inflamatorio en etapa tres, y desde entonces ha enfrentado la adversidad con el apoyo de la Asociación Estoy Contigo.

A pesar de su enfermedad ha transitado por el proceso con mucha fortaleza, y el pasado 5 de marzo participó en la carrera Color Fun 2023, a la que invitó a sus alumnos del Colegio Preescolar Montessori Mar de Cortés, donde ella es directora y ha recibido grandes muestras de cariño de los padres de familia y los pequeños.

“Me diagnostican un cáncer de mama inflamatorio, eso me movió toda la estructura de vida, lo que tenía planeado, los proyectos, los tiempos, la energía, en ese momento no sabes por dónde empezar, los médicos te dan indicaciones de que tomar, pero emocionalmente estás derrumbada; yo tenía el gusto de conocer a Magda Olea, y cuando se enteró me dijo: Estoy contigo, yo sabía que necesitaba ayuda, sola no iba a poder” , platicó.

Previendo que con las quimioterapias perdería el cabello, el grupo de voluntarias rápidamente consiguió una peluca oncológica, y Ana Lourdes comentó que no se sintió tan afectada por cuestión de vanidad, sino por lo difícil que es reconocerse a sí misma en el espejo, y no deja de sorprenderle que, en la asociación, las damas están preparadas para detectar muchos problemas antes de que estos ocurran.

“Siempre van más delante de ti y para cuando estás necesitando algo ellas ya tienen la solución, en las terapias te ayudan con muchas cosas que una persona no podría conocer por sí misma, es apoyo desde la autoestima, el desarrollo, el no desesperarse, ellas conocen los procesos porque ya tienen mucha experiencia, por ejemplo, tú no sabes que vas a sufrir un síntoma, cuando llegas te tocan el lugar que te duele porque conocen el proceso que vive un paciente de cáncer, saben las etapas que vas a vivir y logran identificar el momento en que necesitas un apoyo” , dijo.

Un soporte necesario

A diferencia de la mayoría de los cánceres mamarios que inician con un bulto en el pecho, este no se manifiesta así, y no es posible detectarlo en mamografía; Ana Lourdes supo que estaba mal a raíz de que sintió mucha debilidad y cierta inflamación en el pecho, fue con varios médicos y en un período muy corto la diagnosticaron.

Sus hijos de 19, 17 y 13 años de edad, al igual que su esposo, amigos, padres de familia y los alumnos, han sido un gran soporte en el proceso de recuperación, que, según los médicos, si continúa bien, en los meses de verano podría ser dada de alta.

“Los amigos son importantes, yo decidí no vivir el proceso sola, no dejar de trabajar, no dejar de ir a celebrar, mis hijos se ríen porque estoy reposando la quimio y estoy tomando cursos, pero eso es para mí estar con la mente en positivo, y siempre había venido a Color Fun, pero ahora vengo con más respeto al trabajo que hacen, porque el beneficio que dan es incalculable, quien no sabe cómo manejar el cáncer te ve con lástima y ellas no, lo manejan de una manera extraordinaria” , explicó.

Al preguntarle si tiene miedo de no recuperarse, comentó que en un principio lo sintió, pero con el paso del tiempo, ese miedo se ha convertido en agradecimiento, ya que cuando se recibe la ayuda emocional apropiada los miedos se van calmando.

“Este cáncer fue un regalo que Dios me dio para conocer todo el amor que yo era capaz de recibir de la gente, el amor que ha habido para mí ha sido muy grande, imagina lo que siento cuando llegan los niños y me dicen: directora te amo mucho” , dijo.

Ana Lourdes pidió a la comunidad que no deje de apoyar a la fundación, y comentó que si bien ella ayudaba asistiendo cada año a la carrera Color Fun, ahora que recibe el beneficio, puede comprender el valor del trabajo que hacen sin fines de lucro y conducidas por ese grandioso sentimiento que es el amor.