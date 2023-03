PAN cuestiona el actuar de la Presidenta Municipal de Guaymas

La crisis de derrames de drenaje que se vive en Guaymas, fue expuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en un video, donde su delegado Fredie Osuna Rosales aparece cuestionando el actuar de la presidenta municipal Karla Córdova González.

“Hasta el día de hoy no ha gestionado absolutamente nada ante la Comisión Estatal del Agua, solamente están poniendo en riesgo la salud de todos los guaymenses, alcaldesa nos sumamos a la convocatoria que usted nos hizo de señalar cada uno de sus errores, no nos haga pensar que, en lugar de poner los pies sobre la tierra, pondremos los pies sobre el drenaje”, declaraba entre imágenes de derrames en las calles y un fondo de música dramática.

Ese mismo día, un medio de comunicación de Hermosillo publicó un video llamado “El Carnaval de Guaymas fue una rebatinga”, y exhibió documentos obtenidos por medio de la Dirección Municipal de Transparencia de los pagos a los grupos musicales y a la madrina.

La tarde del jueves, Córdova González ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que los altos costos se deben a la temporada y a que fue necesario contratar a los grupos a través de una agencia, y también sugirió que hay personas de la prensa local “asesorando” a comunicadores de Hermosillo y a Fredie Osuna.

“A los amigos de los que hicieron eso para estar hablando de que si sobreprecios, que si el tesorero corrupto que, si la oficial que si la presidenta, pues que sigan haciéndolo, y me gustaría que fueran periodistas constructores de paz, pero son pocos, hay mucha gente que está molesta porque ahorita no hay ejecuciones no hay balaceras y eso no les da notas”, dijo.

El actual coordinador del PAN fue sub director del desaparecido Instituto de Festividades, dependencia paramunicipal que organizaba el Carnaval, durante el trienio 2016-2018, y él era encargado del rubro de los bailes y otros eventos masivos.

“Ese muchacho está molesto porque no hace bailes en Guaymas y por eso trae la narrativa del Carnaval, cuando estuvo en festividades no solo no hubo ganancias y el manejó el Carnaval, y también en esa administración trabajó otra persona con la que está manejando esa campaña negra”, señaló.

De manera extraoficial trascendió que en los próximos días, el delegado del PAN ofrecerá una conferencia de prensa para comunicar su postura ante las acciones y las omisiones del actual gobierno municipal.