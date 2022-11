Hermosillo Crece apoyará ciudadanos en el Buen Fin

La Directora de Ingresos y el coordinador Comercial de Agua de Hermosillo explicaron que el programa tiene como fin ayudar a quienes tengan algún adeudo con el ayuntamiento.

Hermosillo Crece en el Buen Fin, es el programa de descuentos que tendrán la Tesorería municipal y Agua de Hermosillo en beneficio de la ciudadanía durante las fechas del buen fin.

Jazmín Anaya, la Directora de Ingresos del Ayuntamiento e Iván Cruz Barriente, Coordinador Comercial de Agua de Hermosillo, explicaron que este programa tiene el objetivo de ofrecerle al hermosillense que tenga un adeudo con el ayuntamiento, la oportunidad de ponerse al corriente en todas sus contribuciones.

“Los descuentos que vamos a ofrecer en este periodo en la Tesorería Municipal, del 18 al 21 de noviembre, el 100 por ciento de descuento en los recargos de predial, traslado de domingo, multas de tránsito y multas administrativas, también en la base para el derecho de almacenaje se ofrece el 100 por ciento de descuento y 50 por ciento en multas de tránsito” . Refirió Jazmín Anaya.

Las formas de pago serán a través de los 11 centros de atención de tesorería, también en línea en la página Hermosillo.Gob.mx y la aplicación móvil de Hermosillo Gob, en las tiendas Oxxo y Súper del Norte.

Agua de Hermosillo del 14 al 19 de noviembre, otorgará descuentos de hasta 100 por ciento en recargos y desde 20 hasta el 60 por ciento de descuentos en los adeudos por consumo para los usuarios domésticos.

Para los comerciantes, se brindarán descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos y el 30 por ciento en adeudos por consumo, indicó Iván Cruz.

“Estaremos teniendo horarios especiales de atención, generalmente abrimos de las 8:00 am a las 3:00 pm, durante estas fechas trabajaremos con horarios extendidos de 8:00 am a 5:00 pm y el sábado de 9:00 am a 2:00 pm en las sucursales más grandes que es el centro, la central y el Sahuaro” , Cruz Barriente.

Agua de Hermosillo, compartió el Coordinador Comercial, cuenta con un 86% de usuarios cumplidos y un 14% de usuarios morosos, se cuenta con un padrón de 300 mil usuarios.

Por parte de Tesorería municipal se informó que de las 406 mil claves catastrales que se tienen registradas, solo 250 mil han sido pagadas.