Finaliza contrato de Oomapas de Cajeme con Eroagua

Este 31 de diciembre culminó el contrato que el Oomapas de Cajeme firmó con Eroagua, organización que durante varios meses se encargó de detectar a aquellas empresas con tomas clandestinas o áreas de descarga de drenaje sin los permisos correspondientes.

A pesar de que durante este tiempo el organismo municipal logró recaudar más de 42 millones de pesos gracias a que empresas pagaron sus adeudos, aún están analizando la posibilidad de que los servicios continúen.

El alcalde Javier Lamarque Cano comentó que se está analizando la posibilidad de continuar con Eroagua, o bien, que el Oomapas se haga cargo de estos cobros, aunque no se tiene el equipamiento necesario.

“ Estamos evaluando si lo continuamos o si tenemos la capacidad para hacerlo nosotros mismos, es que depende de cierta metodología, no es tan sencillo, aparentemente es sencillo, pero no lo es, se requiere cierto instrumental técnico tecnológico y si tenemos las condiciones quizá apoyemos a hacerlo por nuestra cuenta ”, expresó.

Recordó que, gracias a este programa de regularización con el sector comercial, la paramunicipal logró tener recursos extraordinarios que permitieron atender problemas que resurgieron en la temporada de lluvias.

“ La verdad sí nos dio un ingreso no considerado en el presupuesto original y eso nos ayudó muchísimo a atender problemáticas extraordinarias como las que se presentaron en la temporada de lluvias, donde se registraron 104 socavones por el mal estado del alcantarillado, si no hubiéramos tenido ese recurso no sé qué hubiéramos hecho, afortunadamente tuvimos esa oportunidad y pudimos atender esa problemática ”, indicó.

El director del Oomapas, Luis Castro Acosta, dijo que, hasta el momento, aún hay empresas que se rehúsan a regularizarse, pues cuatro de ellas que tienen adeudos millonarios optaron por ampararse para evitar realizar algún pago pendiente.