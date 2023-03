Alumnos de la Unison celebran entrada en vigor de reformas a Ley Orgánica

La asociación de estudiantes sonorenses de la Universidad de Sonora festejó la entrada en vigor de las reformas a la ley orgánica de la institución.

Santiago Moyers Rodríguez, vicepresidente de la agrupación se mostró satisfecho por las modificaciones a la normatividad que rigió por más de treinta años a la institución.

"Los logros obtenidos en esta reforma son la eliminación de la junta universitaria o consejo de Gobierno que quería estipular al consejo universitario como máxima autoridad de decisión en la universidad", dijo Moyers Rodríguez.

"Que los procesos electorales, estatutos y demás decisiones quedarán internas en la comunidad", destacó al respeto de la autonomía que tendrá la institución.

Sin embargo, precisó es necesario que se dé mayor certeza en cómo se desarrollará el tema de la gratuidad en la educación.

"La gratuidad está mencionada en la ley, sin embargo, se está esperando que a través de un fondo federal sea quien promueva está gratuidad, no hay fechas, no hay plazos, no hay garantías de que este derecho constitucional se aplique en corto plazo" , expuso.

Organismos estudiantiles

Indicó que otro pendiente es el recibimiento a los organismos de estudiantes en los órganos de decisión.

"La representación estudiantil si mejoro de una manera considerable, para la toma de decisiones, sin embargo no hay reconocimiento a los órganos de representación estudiantil, que permita el desarrollo autónomo de las leyes y estudiantes de las leyes que surjan de la propia iniciativa estudiantil", acotó.

Por su parte, Paul Axel Medellín Villalobos, urgió a dar celeridad a estos cambios, tiene que trabajarse en la modificación de los reglamentos internos de la universidad.