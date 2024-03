Estos son los acuerdos que tendrá el subsidio de luz

El mandatario estatal, Alfonso Durazo Montaño, expresó su satisfacción con este logro, aunque destacó las restricciones del INE que le impiden realizar anuncios oficiales.

Tras una reunión entre el Gobierno del Estado y el director general de suministros básicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Martín Mendoza, alcanzan acuerdo que resultará en la ampliación del subsidio de luz en Sonora de seis a siete meses.

Los puntos clave del acuerdo son los siguientes:

Se aplicará la tarifa 1F en todos los municipios de Sonora

1F en todos los municipios de Se ampliará el periodo de subsidio de abril a octubre

de abril a octubre Se buscará establecer un decreto para que el subsidio de la electricidad en Sonora sea permanente

de la electricidad en sea permanente Se modificarán los rangos de consumo, permitiendo que más kilovatios sean adquiridos a menor costo

El mandatario estatal, Alfonso Durazo Montaño, expresó su satisfacción con este logro, aunque destacó las restricciones del INE que le impiden realizar anuncios oficiales.

"Las restricciones del INE me impiden andar festejando las buenas noticias no ya saben que hay restricciones que no puede uno hacer anuncios no voy a hacer ningún anuncio pero si puedo decirles a ustedes que misión cumplida", aseguró.

Durazo Montaño añadió que este subsidio estará disponible para el uso 100% doméstico en toda la entidad, comenzando el 01 de abril y finalizando el 31 de octubre.