Sonora es un estado sísmico por naturaleza: Protección Civil

"En toda la costa de Sonora siempre aparecen ese tipo de fenómenos geológicos", aseguró Armando Castañeda Sánchez.

El sismo de 4.3 grados que se presentó durante la madrugada de este jueves en Guaymas no puso en riesgo a la población del municipio, sin embargo dejó en claro que Sonora es un estado sísmico en México.

Al estar ubicado en la placa tectónica Norteaméricana, la entidad presenta pequeños sismos que en su mayoría no se perciben debido a que son menos de 4 grados en la escala de Richter y la mayoría se presenta en las costas del estado.

Aún así se han llegado a presentar sismos un poco más fuertes de hasta 4.5 grados, según comentó el encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, Armando Castañeda Sánchez.

" Es bueno que la población reconozca que el estado de Sonora es un estado sísmico por naturaleza, se encuentra situado dentro de la placa tectónica de Norteamérica que va en contraparte en la placa del Pacífico, entonces son placas que siempre están en continuo movimiento, es por eso que en toda la costa de Sonora siempre aparecen ese tipo de fenómenos geológicos ", aseguró.

Castañeda Sánchez detalló que ante esta situación, las y los ciudadanos en la entidad deberán de tener una mochila en donde puedan colocar aquello que es indispensable, como papeles importantes y alimentos en caso de presentarse una situación sísmica más fuerte de lo común.

Réplicas

Con respecto a si hubo o no réplicas de este movimiento tectónico, el funcionario estatal indicó que no se tienen registros de ello, pues fue un movimiento de placas relativamente pequeño que no pone en riesgo a la población.