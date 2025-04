El riesgo de incendios forestales se incrementa debido a los pastizales secos.

Debido a la sequía y las altas temperaturas que se han registrado en Sonora la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre los incendios forestales que se podrían producir en la entidad.

Armando Castañeda Sánchez, titular de la dependencia, comentó que para esta temporada de calor hay un gran riesgo de incendios críticos, principalmente en mayo y junio, los cuales podrían agravarse debido a las condiciones de los pastizales.

“Tenemos una muy baja humedad relativa en el ambiente, ya no hemos tenido el ingreso de lo que vendrían siendo esos frentes fríos que reducían en gran medida la proliferación de incendios forestales y con temperaturas que pueden sobrepasar los 48 grados centígrados” , reveló.

Además, Castañeda Sánchez pidió a la población no arrojar colillas de cigarro ni dejar fogatas encendidas pues esto es el motivo principal de incendios. Indicó que emiten información sobre cómo apagar bien las fogatas, no tirar basura, no tirar botellas con agua por el efecto lupa, pues esperan reducir los incendios a orilla de carretera. Asimismo, indicó que es el sur del estado donde más incendios forestales se registran.