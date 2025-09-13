El meteorólogo Carlos Arias detalla el pronóstico de lluvias en distintas regiones de Sonora para el fin de semana, con especial atención en la zona serrana del sureste.

Durante el fin de semana se esperan lluvias aisladas en distintas regiones de Sonora, con mayor probabilidad en la zona serrana del sureste y un ligero descenso en las temperaturas, informó el meteorólogo Carlos Arias.

El especialista indicó que el sábado se prevén precipitaciones en gran parte del estado, desde la carretera de cuatro carriles hasta la Sierra de Chihuahua. Para el domingo, las lluvias se concentrarán en los municipios serranos de Yécora, Nácori Chico, Quiriego y Tesopaco.

En cuanto a temperaturas, Hermosillo registrará máximas entre 37 y 39 grados centígrados, mientras que en el Valle del Yaqui y Mayo se esperan valores de 36 a 38 grados.

A partir del lunes comenzará un cambio más notorio, ya que la humedad favorecerá un aumento en la probabilidad de lluvias en el sur del estado, el cual se extenderá de forma gradual hacia Guaymas, Empalme y Hermosillo, la próxima semana.

El meteorólogo explicó que estas condiciones estarán ligadas al paso de la tormenta tropical Mario, fenómeno que no alcanzará categoría de huracán, pero que sí aportará humedad para intensificar las lluvias en Sonora.

"Ya el lunes si sigue esa trayectoria Mario, pues el monzón de verano toma esa humedad, esa nubosidad y la canaliza a Sonora, pues empiezan las buenas posibilidades de lluvias, incluso de 50 y 60%" , comentó.

Sobre la tormenta tropical Mario, el especialista dijo que el viernes por la tarde se encontraba frente a las costas de Michoacán y Guerrero, desplazándose hacia el oeste noroeste a 22 kilómetros por hora.

El sábado se encontrará a 155 kilómetros del sureste de la Playa Pérula, Jalisco, el domingo a 360 kilómetros al oeste suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y el lunes se ubicará a 330 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.