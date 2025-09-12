Protección Civil estatal advirtió que este viernes 12 de septiembre el monzón mexicano y una vaguada en niveles medios provocarán tormentas con lluvias de hasta 25 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h en varias regiones de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los efectos del monzón mexicano, en interacción con una vaguada, ocasionarán lluvias ligeras a moderadas y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en municipios del norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado.

Además, se mantiene bajo vigilancia la depresión tropical Trece-E, ubicada en el océano Pacífico, con posibilidades de intensificarse a tormenta tropical en las próximas horas.

Pronóstico por municipios

Hermosillo: máxima de 37°C, intervalos nubosos, 40% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: máxima de 36°C, parcialmente nublado, 40% de probabilidad de lluvia

Nogales: máxima de 31°C, intervalos nubosos, 40% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: máxima de 38°C, despejado, sin lluvias

Navojoa: máxima de 36°C, parcialmente nublado, 60% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: máxima de 31°C, intervalos nubosos, 60% de probabilidad de lluvia

Guaymas: máxima de 33°C, parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia

Recomendaciones

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos en creciente y mantenerse atenta a actualizaciones oficiales.