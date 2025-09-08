El jefe regional de meteorología de Conagua, Gilberto Lagarda, informó que tras la calma posterior al ciclón, Sonora tendrá un repunte de lluvias a partir del miércoles, con posibilidad de precipitaciones en el norte, sur y oriente del estado, mientras se mantienen altas temperaturas.

El jefe regional de meteorología de Conagua, Gilberto Lagarda, señaló que después de algunos días secos posteriores al ciclón, se espera el retorno de precipitaciones en varias zonas de Sonora a partir del miércoles.

Este lunes la posibilidad de lluvia se mantiene baja, con apenas un 20% en Nogales y Cananea. Para el martes, la probabilidad aumenta a 30% en el sur y oriente del estado. A partir del miércoles, el pronóstico sube entre 40% y 50% para gran parte de Sonora, incluyendo Hermosillo, que registrará entre 20% y 30% de probabilidad de lluvias.

En municipios costeros como Guaymas y Empalme, el potencial de precipitación seguirá limitado, con apenas un 20% hacia el jueves.

Te puede interesar Anticiclón eleva temperaturas y reduce lluvias en Sonora

Lagarda advirtió que, debido a la disminución de nubosidad, las temperaturas volverán a superar los 40 grados en la zona centro-sur y noroeste. En las regiones costeras, los valores oscilarán entre 36 y 38 grados centígrados.

Aunque ya inició oficialmente la temporada de frentes fríos, el especialista precisó que los primeros suelen ser débiles y rara vez afectan a Sonora. Un sistema podría acercarse el viernes, pero su impacto sería limitado. “De manera indirecta podría ayudar a bajar un poco las temperaturas hacia el fin de semana”, apuntó.

El meteorólogo recordó que incluso en octubre Sonora puede registrar temperaturas de 40 grados o más, por lo que recomendó no bajar la guardia ante el calor y mantenerse atentos a los cambios del pronóstico en los próximos días.