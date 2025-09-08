Protección Civil Estatal informó que un anticiclón mantendrá cielos despejados y temperaturas elevadas en Sonora, con máximas de hasta 41°C.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera provocará cielos despejados y temperaturas elevadas en la mayor parte del estado a partir de este lunes 8 de septiembre.

El organismo precisó que los municipios del oriente de Sonora podrían registrar lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) con tormentas eléctricas y rachas de viento que superarían los 60 km/h durante la tarde.

Nuevo frente frío se aproxima

Además, se prevé que un frente frío ingrese al noroeste de la entidad entre el 13 y 14 de septiembre, lo que generará un descenso ligero en las temperaturas y vientos moderados.

Pronóstico por municipios

Hermosillo: mínima 27°C, máxima 39°C , sin probabilidad de lluvia

Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a extremar precauciones por las altas temperaturas, en especial en municipios de la franja fronteriza y del desierto sonorense.