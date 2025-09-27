La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte sobre lluvias y vientos en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este fin de semana se pronostican lluvias en la mayor parte de los municipios de Sonora, derivadas de la presencia del Monzón Mexicano y de una corriente en chorro subtropical.

El titular de la dependencia, Armando Castañeda Sánchez, explicó que las precipitaciones estarán acompañadas de tormenta eléctrica y podrían dejar acumulados de entre 25 y 75 milímetros.

“También se prevén vientos fuertes que pueden superar los 60 km/h, principalmente en horario vespertino, lo cual es una de las características del Monzón Mexicano” , indicó.

De acuerdo con el pronóstico, este sábado municipios como Cajeme, Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Sahuaripa, Moctezuma, Santa Ana, Nogales y Agua Prieta presentan un 60 por ciento de probabilidad de lluvias.

Castañeda Sánchez agregó que, además de estas condiciones, el ingreso de un frente frío ocasionará un descenso en las temperaturas en municipios fronterizos, mientras que en el centro y sur del estado se mantendrán valores de entre 40 y 45 grados centígrados.

La Coordinación Estatal exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al Sol, pues en los próximos días la sensación térmica podría alcanzar entre 48 y 49 grados.