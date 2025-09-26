El cierre temporal permitirá la interconexión de una tubería de 20 pulgadas en Periférico Norte e Israel González.

Agua de Hermosillo advirtió que varias colonias del norte bajo de la ciudad se quedarán sin agua potable por al menos 15 horas este domingo 28 de septiembre, debido a trabajos de modernización en la red de conducción.

La suspensión iniciará a las 10:00 horas en el cruce de Periférico Norte con Israel González, donde se realizará la interconexión de una tubería de 20 pulgadas. Los trabajos estarán a cargo de una empresa supervisada por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, con el apoyo del personal operativo del organismo operador de agua.

Durante este lapso, los habitantes podrían enfrentar baja presión o intermitencias en el servicio en las colonias:

Periodista

Constitución

Pitic

Issste Federal

Modelo

San Benito

Balderrama

Olivares

Choyal

Puesta del Sol

Pimentel

El organismo indicó que, una vez concluidas las maniobras, el suministro se restablecerá de manera gradual mediante la apertura de válvulas de control y la inyección de agua a la red, con la expectativa de normalizar el servicio en el transcurso de la mañana del lunes 29 de septiembre.

Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de la ciudadanía y recordó la importancia de contar con sistemas de almacenamiento, como tinacos, para estar preparados ante este tipo de situaciones extraordinarias.