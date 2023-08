¿Prohibirán los corridos tumbados en Sonora? Esto dijo el Gobernador

Durazo Montaño comentó que no comparte el contenido de los corridos tumbados porque hacen apología de hechos de violencia sobre el crimen organizado.

Después de que las autoridades de Chihuahua cancelaran la presentación de eventos de corridos tumbados y reggaeton, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, indicó que a pesar de que no está de acuerdo con la promoción de esta música, no tomará iniciativas que restrinjan la libertad de expresión.

Durazo Montaño comentó que no comparte el contenido de los corridos tumbados porque hacen apología de hechos de violencia sobre el crimen organizado.

"No comparto el contenido de los corridos tumbados porque hacen apología de hechos de violencia y pintan con un romanticismo a las carreras criminales que francamente no lo tienen. Ninguna carrera criminal termina con el corolario que usualmente tienen los corridos tumbados, con frecuencia es la muerte. No estoy de acuerdo con su contenido, pero tampoco voy a tomar una iniciativa que pudieran ver algunos sectores como una restricción a la libertad de expresión", aseguró el gobernador.

El mandatario estatal precisó que es necesario tomar conciencia sobre el daño que hace este tipo de música a la población, particularmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero que todo se debe de hacer por la vía de la concientización y no por la vía de la restricción de la libertad de expresión.

Cabe destacar que en el pasado mes de marzo se canceló la presentación de Luis R. Conriquez, cantante de corridos tumbados en el municipio de Caborca, esto tras una sugerencia del Gobierno del Estado para evitar posibles hechos de violencia debido a que en ese mes hubo enfrentamientos armados entre grupos criminales.