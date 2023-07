Productores piden a autoridades federales apoyar al campo mexicano

El representante no gubernamental del Sistema Producto Trigo en el Estado, Álvaro Bours Cabrera, comentó que se solicitó que se llevara a cabo esta reunión para exponer el problema y darle legalidad a las peticiones en el siguiente ciclo agrícola, donde se ofrezcan los precios de garantía.

A raíz del ciclo agrícola negativo que tuvieron productores de trigo y maíz de Sonora, solicitaron que se llevara a cabo el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, donde le pidieron a autoridades federales que se apliquen las políticas públicas para apoyar al campo mexicano.

El representante no gubernamental del Sistema Producto Trigo en el Estado, Álvaro Bours Cabrera, comentó que se solicitó que se llevara a cabo esta reunión para exponer el problema y darle legalidad a las peticiones en el siguiente ciclo agrícola, donde se ofrezcan los precios de garantía que requieren.

“Lo estamos exponiendo para darle legalidad y seguir con el procedimiento que debe ser, estamos buscando que le regresen a los productores la certidumbre que teníamos cuando contábamos con los precios de garantía”, expresó.

Recordó que existen leyes que señalan el apoyo que debe brindar el Gobierno de México cuando existe una contingencia de mercado en la comercialización de granos, mismas que no fueron acatadas en el reciente ciclo agrícola.

“El gobierno nos puso en esta situación, los precios internacionales nos pagan nuestras cosechas por el tratado de libre comercio, hay una ley que dice que ellos tiene que entrarle con precios de garantía cuando hay una contingencia de mercado, por eso estamos buscando que nos regresen esa certidumbre que teníamos antes”, mencionó.

Soluciones para medianos y grandes productores

Agregó que actualmente el Gobierno Federal apoya a los pequeños productores, pero también es importante que ofrezca soluciones para los medianos y grandes que aportan gran cantidad de alimentos para el país y el mundo.

La situación actual, dijo, es complicada para el sector agrícola, ya que la mayoría no va a poder pagar todos sus compromisos como servicios que se adquirieron durante las cosechas, ya que deben cubrir los pagos de los créditos de avío.

“Unos van a alcanzar a cubrir sus compromisos financieros pero no los posteriores como trilla, flete y aerofumigadores, muchos no van a alcanzar a pagar los créditos, es la realidad, con los rendimientos que hubo algunos si van a salir pero los precios no dan para salir adelante”, explicó.

Cabe señalar que, en el Consejo Estatal del Desarrollo Rural Sustentable fueron atendidos por el titular de la Sader en Sonora, Plutarco Sánchez Patiño.