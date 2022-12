Piden productores no utilizar vacunas contra gripe aviar

Hasta el momento han sido solo cuatro granjas de Cajeme las que resultaron con esta enfermedad, mientras que el resto permanecerá en cuarentena porque es una medida implementada a nivel nacional.

Aunque se tenía programado aplicar 5 millones de vacunas para evitar contagios de gripe aviar en las más de 180 granjas de Sonora, el sector avícola pidió que no se utilizaran mientras estuviera controlada esta enfermedad.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, Plutarco Sánchez Patiño, comentó que los productores de huevo y pollo hicieron esta solicitud para no afectar la comercialización de los productos, ya que puede ocasionar enfermedades en las aves.

“El mismo grupo avícola nos pidió extensión porque si se controla el brote como está ahorita y si se quita la cuarentena no hay necesidad de la vacunación, si no vacunamos es mejor para el tema comercial, al final de cuentas inyectas el virus, así son todas las vacunas, no quieren por el tema sanitario porque significa tener que poner el virus para la protección de los animales” , explicó.

Sin embargo, mencionó, se acordó que en caso de que una nueva granja resulte con esta enfermedad se procederá de manera inmediata con la vacunación en todo el estado.

“Si se extiende y ven un peligro que se pueda incrementar el número de granjas con los estudios que hemos hecho, de manera inmediata se iniciaría con la vacunación porque no podemos poner en riesgo el tema de sanidad en el estado” , explicó.

El funcionario federal aseguró que se han hecho los exámenes correspondientes en las granjas, pero hizo un llamado a las personas que tengan aves en sus hogares para que estén pendientes de alguna enfermedad que puedan sufrir los animales.