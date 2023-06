Pide Gobernador no afectar la economía con bloqueo carretero

Continúan las gestiones para conseguir el apoyo de comercialización del trigo en Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo un llamado a los productores de trigo a no afectar el flujo de la actividad económica y social del estado al tomar la carretera federal 15; reconoció que están en su derecho de manifestarse, sin embargo de tomar la carretera, afectarían una arteria principal de comunicación del estado de Sonora.

El mandatario compartió que continúan las gestiones para conseguir el apoyo que solicitan los productores de trigo, sin embargo ve complejo que se les pueda otorgar por parte del ejecutivo el apoyo de 2 mil 800 millones de pesos para que puedan costear la tonelada del trigo.

" Tuvimos una reunión con el Secretario de Agricultura de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el pasado viernes, estamos en un esfuerzo de conseguir recursos con el ánimo de ayudarlos, pero no hay recursos, no hay presupuesto; además de que no hay presupuesto la única manera de conseguirlo sería quitándole a otros programas sociales y yo lo digo con todo respeto, no me veo quitándole a los programas sociales del Estado de Sonora o a un programa de mejoramiento de calles en Ciudad Obregón, para apoyar el precio de los productores ", declaró el Gobernador.

Durazo Montaño recordó que han actuado con compromiso apoyando en las gestiones la causa de los productores, entre los logros explicó que consiguieron un precio de excepción ante la industria molinera, un precio de mercado de 310 dólares por tonelada cuando el precio del mercado es de 273 o 295 dólares por tonelada.

Apoyo a pequeños productores

Comentó que siente el compromiso moral de apoyar económicamente a los pequeños productores que generaron entre 8 y 10 hectáreas, sin embargo, no podría hacer más para igualar el precio histórico del trigo cristalino de 8 mil pesos que hubo en el 2022.

" Hay años buenos y años malos, el año pasado no solo fue bueno, fue excepcional y como toda actividad económica, uno juega con riesgos, si estuviésemos obligados a rescatar a los productores de trigo, por qué no estar obligados a rescatar a otras actividades que por alguna circunstancia no tuvieron un buen año, que pudiera ser el caso de la ganadería ", indicó.

Finalizó expresando que deben ir preparándose con programas que permitan migrar en los patrones de cultivo y dejar de producir trigo cristalino que además de tener problemas de precios en el mercado, consume una cantidad importante de agua, para producir cebada, para vender a los productores de cerveza, consideró Durazo Montaño.