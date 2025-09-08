La FGJE informó que Andrea Fernanda 'N' fue imputada por enriquecimiento ilícito tras participar en el desvío de más de 106 mdp del Cecop, junto con su cónyuge prófugo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que Andrea Fernanda 'N' fue sometida a prisión preventiva justificada tras ser imputada por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de un esquema de desvío de recursos públicos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).

De acuerdo con la investigación, la mujer ya estaba vinculada a proceso por peculado y ahora enfrenta una nueva acción penal por enriquecimiento ilícito, en el mismo caso en el que también habría participado su cónyuge, exadministrativo del organismo y actualmente prófugo de la justicia.

El Ministerio Público señaló que la imputada participó en el ocultamiento y movimiento de fondos desviados por más de 106 millones de pesos. Entre los bienes y gastos identificados se encuentran:

Una residencia en un fraccionamiento de alta plusvalía

El pago de su boda en Club Los Lagos, celebrada en 2025 con cientos de invitados

Transferencias bancarias entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su esposo

Las autoridades aseguraron bienes y cuentas bancarias, y continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones.

El juez determinó que Andrea Fernanda 'N' permanezca bajo prisión preventiva para garantizar su presencia en el proceso. La continuación de la audiencia para definir su situación jurídica fue programada para el próximo 12 de septiembre.

La Fiscalía reiteró que mantiene activa la búsqueda del cónyuge de la imputada, señalado como principal responsable del desvío millonario en el Cecop.