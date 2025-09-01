La Fiscalía de Sonora solicitará este 2 de septiembre la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura acusados de peculado e incumplimiento de deber legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) solicitará este 2 de septiembre la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de la administración anterior.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, afirmó que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y confió en que el juez determinará la vinculación.

Los dos exservidores públicos se encuentran actualmente bajo prisión preventiva justificada, medida adoptada debido a la gravedad de los hechos, el monto del daño al erario y el riesgo de que intenten evadir la justicia.

“Tenemos total y absoluta confianza de que vamos a lograr la vinculación con el caudal probatorio reunido en el expediente”, señaló el fiscal.

Cargos e imputaciones

El pasado 29 de agosto, los exfuncionarios identificados como Víctor y Francisco Alberto fueron imputados por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal. La fiscalía calificó el monto involucrado como “cuantioso”, aunque no precisó cifras en esta etapa del proceso.



