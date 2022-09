Ayuntamiento de Cajeme prioriza bajos costos en pavimentación: CMIC

El titular de la CMIC dijo que estas decisiones afectan en la derrama económica del municipio, ya que la mano de obra y el material que se utiliza no es de la localidad.

Las calles recién pavimentadas que han registrado baches y hundimientos con las lluvias en Ciudad Obregón, podrían deberse a que se hicieron contrataciones de empresas foráneas para realizar las obras, y priorizaron el bajo costo en lugar de la calidad, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Gilberto Brito Martínez indicó que en el último año, de 30 contratistas afiliados a CMIC, el Ayuntamiento ha solicitado los servicios de alrededor de tres empresas solamente, lo que significa que le han dado prioridad a quienes son de otras ciudades.

“Nosotros siempre insistimos por la proveeduría local, tenemos más posibilidades de garantías, mejor calidad de materiales y atenciones más rápidas. Pero yo creo que la limitada inversión que tienen ha generado que abran tanto el abanico de empresas en general, a veces no el que da la propuesta más baja es la que debe ser adjudicada, a lo mejor es lo que estuvo pasando” , expresó.

Consideró que las administraciones deben hacer ahorros económicos, pero en el caso de las obras sí es importante contratar una empresa que garantice una buena capacidad técnica y con material de calidad para el trabajo que se vaya a ejecutar.

“Lo barato a veces sale caro, habría que valorar mucho eso porque a lo mejor un peso ahorrado no debe ser ahí, sino en otra parte de la administración pública. El costo no propiamente manda, una empresa te puede dar un costo, pero comparando una con otra puede que no sea la misma magnitud y la misma calidad al final del día” , indicó.

Finalmente, dijo que está solicitando reuniones con autoridades municipales y estatales para que los consideren en las siguientes obras que se realicen en el municipio de Cajeme.