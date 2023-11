Salen primeros peregrinos a la iglesia de la Virgen de Valvanera

Más de 55 kilómetros son los que recorren los devotos, teniendo como principal ruta la carretera estatal número 13, tramo Navojoa-Álamos.

Como parte del cumplimiento de sus mandas, decenas de navojoenses partieron a pie desde diferentes colonias de la Perla del Mayo para llegar a la iglesia de la Virgen de Valvanera, que se ubica en el Ejido La Aduana, Alamos.

Más de 55 kilómetros son los que recorren los devotos, teniendo como principal ruta la carretera estatal número 13, tramo Navojoa-Álamos.

Desde las 17:00 horas de ayer se pudo apreciar caminando por la rúa a personas de diferentes edades quienes en forma de agradecimiento por el cumplimiento de un milagro de la Virgen de Valvanera tienen como objetivo llegar a la iglesia y postrarse en el altar.

El milagro

El señor, Ricardo Antonio García Duarte, vecino de la colonia Infonavit de Navojoa, señaló que tiene desde el 2010 peregrinando, días previos al nacimiento de su primer hijo.

"Mi esposa llevaba dos partos complicados, entonces yo le pedí a mi virgencita que si todo salía bien para el nacimiento de mi tercer hijo, hasta que yo tuviera fuerza iba a peregrinar hasta su iglesia, hoy cumplo 13 años interrumpidos" , destacó.

Con una mochila, donde guarda un par de tenis, calcetines y agua, don Ricardo camina cada año entre 8 y 12 horas, para llegar hasta la Aduana, Álamos.