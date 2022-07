Primaria Presidente Alemán: la promesa de reconstrucción incumplida

El plantel educativo de Cajeme fue demolido en 2018 con la promesa de levantar una nueva versión del histórico plantel, pero hoy solo es un solar abandonado.

Lo que por 71 años fue una escuela pública para brindar educación a miles de niños de Cajeme, hoy luce como un solar abandonado, lleno de maleza y que pone en riesgo a las personas que caminan por esta zona.

La primaria Presidente Alemán, ubicada en la colonia Plano Oriente, fue demolida el 14 de julio del 2018 al ser parte de un proyecto de la Secretaría de Educación y Cultura en el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, el cual buscaba reconstruir escuelas que se afectaron por el sismo registrado el 19 de enero del mismo año.

Entre las escuelas seleccionadas estaban los planteles más antiguos del municipio, y pese a que ciudadanos no estaban de acuerdo con que se destruyera toda una historia, las autoridades reiteraron que la infraestructura ya no era segura.

Maestros, padres de familia y estudiantes de la Presidente Alemán se rehusaron a que ese plantel tan querido por toda la colonia fuera demolido, es por ello que las autoridades educativas prometieron reconstruir un edificio en mejores condiciones, con laboratorios, espacios recreativos y canchas para fútbol con césped sintético, sin embargo, sólo terminó en promesas, ya que cuatro años después el terreno está abandonado y sin algún tipo de construcción.

El profesor Heladio Rentería, quien por más de 20 años dio clases en este plantel, dijo que el compromiso de las autoridades era hacer un plantel de primer nivel, pero después de ser demolida jamás volvieron a trabajar en este espacio.

“Son promesas que nunca se llevaron a cabo, es más ni el edificio volvieron a construir, aún seguimos esperando ver que harán con el terreno donde estaba ubicada nuestra escuela”, expresó.

En ese entonces, los estudiantes de la Presidente Alemán fueron trasladados a la escuela cercana Enrique C. Rébsamen, donde se suponía que estarían mientras se reconstruía el otro plantel.

Personas que laboraban en dicha escuela informaron a EXPRESO que autoridades de la SEC anunciaron meses después que se iba a construir un edifico en el interior de la Enrique C. Rébsamen, y que ambos planteles se iban a fusionar.

La noticia sorprendió a los niños y padres de familia, ya que creían que su estancia en el otro plantel era temporal. En ese entonces, se percataron que la historia de la Presidente Alemán había llegado a su fin.

“El edificio lo terminaron haciendo en la Enrique C. Rébsamen, no fue como les dijeron las autoridades a los papás, docentes, alumnos y la comunidad del sector. Mientras tanto el terreno está abandonado con escombro, maleza y basura que tira la gente en el lugar”, señaló un un ex trabajador de este plantel que se reservó a dar a conocer su identidad.

Debido a estas acciones, padres de familia molestos optaron por inscribir a sus hijos en otros planteles del sector, mientras que algunos alumnos sí quedaron registrados en la Enrique C. Rébsamen.

PROBLEMA DE INSEGURIDAD

El terreno donde fue demolida la primaria Presidente Alemán se ha convertido en un problema de inseguridad, pues además de la basura y maleza acumulada, se carece de alumbrado público, lo que podría generar que el lugar sea utilizado para algún hecho delictivo.

Cerca del terreno está el Jardín de Niños Álvaro Obregón, la primaria Enrique C. Rébsamen y la Unidad Deportiva de la colonia. En esta zona es común que ciudadanos acudan a caminar alrededor de la manzana, pero durante las noches corren el riesgo de sufrir un asalto.

“Es muy peligroso caminar por ahí, antes estaba la escuela Presidente Alemán, pero ahora es caminar prácticamente una cuadra a un lado de un solar baldío. Mucha gente viene a ejercitarse con ese riesgo, ojalá que ese solar lo rescaten y lo utilicen para lo que sea, pero que no esté así abandonado”, dijo Karina Castro Valenzuela, vecina de la colonia Plano Oriente.

HAY MÁS PROMESAS INCUMPLIDAS

En el 2018, la Secretaría de Educación y Cultura anunció el rescate de 12 escuelas, 10 de ellas en Cajeme, una en Benito Juárez y otra en Etchojoa.

Y pese a que esa inversión benefició a miles de niños, hay más escuelas que fueron demolidas y no se volvieron a construir, tal es el caso de la Fernando F. Dworak, ubicada en la calle Zaragoza y Coahuila; así como la Eusebio Montero Morales en la calle Morelos y Chiapas.

BUSCARÁN RESCATARLOS

Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que se hará un inventario de los terrenos que están en esta situación para buscar la manera de rescatarlos, con el objetivo de que los mismos ciudadanos resulten beneficiados.

“Vamos a buscarles un destino social, yo no voy a vender el patrimonio del gobierno del estado porque es el patrimonio de la gente. No voy a vender en greña como lamentablemente se hizo anteriormente con otros terrenos”, apuntó.