Mantienen cerrada primaria Niños Héroes; continúan trabajos de Oomapas

Por segundo día consecutivo, se manifestaron los padres de familia en la primaria de Cajeme.

Más de 300 estudiantes de la primaria Niños Héroes se quedaron sin clases por segunda ocasión debido al problema de aguas negras que existe alrededor del plantel, pues los padres se mantienen con la postura de impedir el acceso hasta que la zona esté libre de contaminación y personal de la Secretaría de Salud realice trabajos preventivos contra el dengue.

Mayra Calderón, madre de familia, informó que desde el pasado martes el plantel de la colonia Maximiliano R. López se encuentra cerrado porque la parte externa de la escuela no está en condiciones para los alumnos y maestros, ya que existe un grave problema de drenajes colapsados.

“Este miércoles decidimos no permitir el acceso, desde el primer día acudió el Oomapas a trabajar, estuvieron todo el día, pero el problema no ha quedado resuelto. Vinieron a succionar, pero las aguas negras volvieron a salir, no vamos a estar arriesgando a los niños, hasta que lo solucionen van a regresar”, expresó.

Además de estos trabajos, los padres de familia ya acordaron con la Jurisdicción Sanitaria Número 4 para que se realicen trabajos de fumigación en la zona en cuanto quede resuelta la situación con el agua.

La manifestación de los padres se acordó luego de que dos maestros se enfermaron de dengue y decenas de niños sufrieron problemas estomacales por la contaminación de los residuos que están alrededor del plantel escolar.

El director técnico del Oomapas de Cajeme, Jesús Ponce, informó que en esta zona se encontró una grave acumulación de lodo, piedras, ramas y basura en el drenaje, por lo que se mantendrán los trabajo hasta que quede solucionado el problema.