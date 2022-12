Aprueba Congreso gasto para el 2023

En la sesión de ayer, los diputados dieron luz verde al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2023.

Por mayoría, el Congreso aprobó un gasto para el Estado de Sonora por el orden de 76 mil 237 millones 993 mil 888 pesos, misma cantidad de los ingresos estimados para el próximo año, así como reformas al Código Fiscal, la Ley de Hacienda estatal y la Ley de Control Vehicular.

En sesión ordinaria del Pleno, la Comisión de Hacienda presentó los dictámenes con proyectos de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, y el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el próximo año.

Las reformas al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Control Vehicular, fueron objetadas por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC).

En contra de impuestos

La diputada Alejandra López Noriega expuso a nombre de la bancada del PAN que están en contra de que aumenten los impuestos, como el de tres por ciento en la tasa del impuesto a los servicios de hospedaje y al impuesto sobre nómina, así como el aumento, que consideran desproporcionado, al costo de expedición de placas, que pasará de 785 pesos a mil 337 pesos.

Por la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Eugenio Russo Salido adelantó que votarían en contra en lo general y lo particular, no solo de las reformas a las disposiciones fiscales, sino de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, pues no corresponde a la realidad que vive el Estado de Sonora.

Las y el integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional presentaron reservas en lo particular de diversos artículos del Código Fiscal, a efecto de que quedara como está y no se hicieran los cambios que establece el dictamen, sin embargo, este se aprobó como fue presentado por la Comisión de Hacienda.

El siguiente punto del orden del día fue la presentación del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, el cual se aprobó por mayoría, con el voto a favor de Acción Nacional en lo general, pero en contra en lo particular.

El dictamen con las 72 leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los municipios será presentado en la sesión de este jueves 15 de diciembre, programada para las 10:00 horas.