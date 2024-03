Niveles de presas en Sonora se encuentran al límite por sequía

Se necesita un acumulado total de 353 milímetros para cubrir todas las necesidades de los sectores productivos y urbanos en toda la entidad.

Para que las presas de Sonora puedan mantener un acumulado de agua que cubra todas las necesidades de los sectores productivos y urbanos, se necesita un acumulado total de 353 milímetros en toda la entidad, informó Jesús Antonio Cruz Varela.

El director general del Organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió que durante las lluvias que se han presentado en enero, febrero y marzo, que normalmente son malos para la entidad en cuestión de precipitaciones, se ha tenido un acumulado de 33 milímetros.

“Necesitamos que nos llueva para poder mantener una condición normal, necesitamos que nos llueva un acumulado de 353 milímetros por lo menos para poder decir que estamos en un año medio porque es la media histórica, ojalá nos pudiera llover eso, el año pasado nos llovió menos de la mitad de eso, entonces si ponemos ese parámetro al menos que nos lloviera la media histórica ya con eso estamos del otro lado” , explicó.

Compartió que en una comparación realizada se tiene un registro del 84 por ciento más de lluvias en estas fechas que en años anteriores, pues lo normal es que no llueva o sean precipitaciones bajas en Sonora.

“En el mes de marzo ya tenemos un acumulado también, no tan bueno como de los meses de enero y febrero pero que pudiera darnos el indicio de que evidentemente no estamos empezando mal el año, aunque la lluvia sabemos que en esta fecha no es abundante, pero puede ser un buen indicio para que las condiciones nos favorezcan” , agregó.

El director general de Cuenca Noroeste añadió que las presas en Sonora tienen una capacidad de almacenamiento de 8 mil millones de metros cúbicos y que actualmente hay mil 114 millones de m3 en las presas siendo un porcentaje del 12.5 por ciento.