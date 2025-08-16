El secretario de Educación de Sonora anuncia el regreso a clases de medio millón de estudiantes.

Alrededor de 500 mil estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas regresarán a las aulas el próximo 1 de septiembre, informó Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación del Estado de Sonora.

Detalló que, al igual que en años anteriores, el personal docente y todos los planteles educativos de la entidad ya se encuentran preparados para un regreso a clases ordenado, seguro y exitoso.

"Se garantiza el regreso a clases como el año pasado, ordenado, seguro y exitoso, también garantizando que todas las maestras y maestros ya tengan asignado su aula para que todos los maestros frente a grupo estén listos el 1 de septiembre" , expresó.

Agregó que se está trabajando en el mantenimiento de aires acondicionados de algunos planteles, así como en la ampliación de una escuela secundaria en Cajeme y de una preparatoria en el Poblado Miguel Alemán, como parte del proyecto de ampliación para Educación Media Superior impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A los estudiantes que no pudieron recoger su uniforme en los módulos de entrega, se les proporcionará directamente en sus planteles escolares después del regreso a clases.