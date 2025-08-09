El próximo 1 de septiembre más de 500 mil estudiantes de educación básica tanto de escuelas públicas como privadas iniciarán el ciclo escolar 2025 - 2026.

El secretario de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que actualmente se realizan trabajos de mantenimiento en los planteles escolares, así como en la infraestructura eléctrica y sistema de aires condicionados de escuelas públicas para el regreso a clases de educación básica el próximo 1 de septiembre.

“Hemos estado atendiendo personalmente muchas de las escuelas, hemos estado supervisando los trabajos que están haciendo ya sea de mantenimiento escolar de pintura, servicio a los aires, vamos a adquirir más de 200 aires acondicionados para sustituir otros” , explicó.

En el estado alrededor de 440 mil estudiantes de educación básica asisten a escuelas públicas, mientras que aproximadamente 60 mil están inscritos en instituciones privadas.

“Estamos prácticamente listos: ya entregamos todos los uniformes escolares gratuitos y de calidad, así como los libros de texto gratuitos. Además, cuando el gobernador Alfonso Durazo arranque el ciclo escolar, anunciará la entrega de útiles escolares para apoyar la economía de las familias” , dijo.

Agregó que durante el periodo vacacional de verano se atendieron reportes por daños en instituciones educativas de La Colorada, Tecoripa y Tepache en donde fuertes vientos desprendieron los tejabanes de lámina que estaban instalados en estos planteles, sin embargo, no se registraron daños mayores ni personas lesionadas.

Finalmente, indicó que el programa 'Escuela Segura Siempre' continúa en operación, garantizando la vigilancia total de los planteles educativos durante el periodo vacacional. Gracias a esta medida, en las presentes vacaciones de verano no se han reportado casos de vandalismo ni robos en escuelas de educación básica.