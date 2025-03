Este premio reafirma el papel vital de la Universidad de Sonora como semillero de artistas.

En un emotivo y vibrante encuentro con la danza, estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de Sonora brillaron en el Primer Premio Estatal de Coreografía Beatriz Juvera, celebrado los días 22 y 23 de marzo en el Teatro de la Ciudad. La comunidad universitaria obtuvo tres premios y una mención honorífica, en una jornada que también rindió homenaje a la maestra Juvera, formadora de generaciones de artistas en el noroeste del país.

Una de las distinciones más destacadas fue para el docente Marín Emmanuel Pacheco Martínez, quien recibió el Premio al Diseño de Iluminación por su trabajo en la coreografía 'Desde mañana no lo sé'. Para Pacheco, este reconocimiento representa un paso importante en su camino artístico: "La iluminación me empezó a interesar cuando comencé a hacer coreografías, porque es parte fundamental del universo que se construye en el escenario" , expresó. Emocionado, compartió que la danza es lo que respira, come y bebe, y que estos logros confirman su compromiso con el arte y la docencia. Actualmente, se prepara para una gira junto a la bailarina Daniela Urías y para funciones de graduación de sus estudiantes con la pieza Coyote.

Otro momento de orgullo para la Universidad de Sonora fue el galardón a Mejor Intérprete Masculino, otorgado a Carlos Alexis Padilla Ríos, estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en Danza Contemporánea. Su interpretación en 'Cazar fantasmas' lo hizo merecedor del premio. "Este reconocimiento es un honor enorme. Representar a los alumnos de licenciatura en un certamen estatal es algo muy especial" , dijo. Con una sólida formación en géneros urbanos como hip hop, jazz funk y reggaetón, Carlos ha potenciado su talento gracias a su formación académica, que le ha abierto puertas en compañías, videos y comerciales. "Fue una experiencia enriquecedora, compartí con gente del gremio, intercambiamos ideas y perspectivas" , añadió.

También recibieron mención honorífica los estudiantes del grupo Laboratorio de Artes Escénicas II por el vestuario y la coreografía de 'Cazar fantasmas', obra que contó con la asesoría de la profesora Adriana Castaños. Este reconocimiento refuerza el compromiso de la universidad con una formación integral y colaborativa en las artes escénicas.

El evento también premió a la egresada Ana Luisa Beltrán, quien se llevó el Premio a la Mejor Coreografía con 'Desde mañana no lo sé', una obra profundamente personal. "Como la mayoría de mis coreografías, está inspirada en vivencias y en la necesidad de decir —y a veces gritar— lo que considero injusto. A veces me callo en la vida real, pero en el escenario, lo digo con el cuerpo" , explicó. Ana Luisa trabajó junto a las intérpretes Lizeth Aros, Carmen Ballesteros, Paulina Miranda, Jacqueline Ochoa y Maia Rosas, alumnas y exalumnas de distintas instituciones, incluida la Universidad de Sonora. "Me encanta estar en el escenario, pero también amo crear, y siento que ese lado mío cada vez cobra más vida" , confesó.

El jurado del certamen estuvo integrado por figuras reconocidas de la danza: Diana Ruby, David Barrón y Evoé Sotelo, quienes destacaron el talento emergente que llenó el escenario durante los dos días de presentaciones.

Este premio no solo honra el legado de Beatriz Juvera, sino que reafirma el papel vital de la Universidad de Sonora como semillero de artistas comprometidos con la creación y la innovación escénica.