La naranja se encareció más de 3 pesos, a diferencia del tomate y la cebolla que no presentaron cambios extraordinarias.

La falta de lluvia, y la condición de sequía, en general, muestran un efecto diferenciado en productos del campo que son de primera importancia para el consumidor local: en Sonora, la naranja se encareció más de 3 pesos, pero los vendedores de tomate y cebolla consideran que el 2024 no presentó dificultades extraordinarias.

“El año pasado y este (la naranja) no creció como debería. Si hubo producción, no tanta, pero el tamaño fue más chico. Es lo que está predominando porque la riegan, pero no ha llovido, y requiere más agua, y entre más escaso el producto, más sube el precio.

Antes había naranja todo el año, ahora en los meses de junio y julio se empieza a escasear, por lo que llega el producto de fuera y se encarece más”, informó Iván Leyva, propietario de Frutas y Verduras Meza, una distribuidora de productos del campo, principalmente de naranja, ubicada al interior de la Central de Abastos Francisco I. Madero.

El propietario detalló que el aumento de precios al consumidor pasa, en primer lugar, por el aumento del precio de los productores del campo a los distribuidores: “del año pasado a estas fechas son más tres pesos de diferencia en el precio al que nosotros compramos la naranja. En el campo lo estamos comprando a 12 pesos y el año pasado la estuvimos comprando a 8.50” , dijo.

Adrián Marrufo, vendedor de una comercializadora especializada en la distribución de cebolla, en cambio, afirmó que los precios en su rubro se han mantenido estables; la evolución, incluso, presentó mejorías.

En cuanto al tomate, Jorge Zazueta, dueño de una distribuidora enfocada en dicho fruto, las afectaciones de la sequía en Sonora no han sido tan pronunciadas, esto debido a que el producto viene principalmente de Sinaloa, región donde se habrían implementado medidas extraordinarias para proteger la mano de obra. La situación, sin embargo, podría cambiar.