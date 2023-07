Casas y negocios en Empalme con problemas en servicio de agua

Vecinos de los sectores Libertad, Juárez, El Sahuaral, Villa Dorada, Infonavit Guadalpe, Colosio, entre otras, tienen días preguntándose qué ocurre y ya comenzaron a abastecer sus tinacos y cisternas con pipas, además de que continúan pagando por un servicio de agua que últimamente no tienen.

Buena parte de las colonias de Empalme han sufrido en los últimos días por bajas presiones y falta de agua en sus hogares y comercios, problema que se suma a las altas temperaturas ambientales.

Vecinos de los sectores Libertad, Juárez, El Sahuaral, Villa Dorada, Infonavit Guadalpe, Colosio, entre otras, tienen días preguntándose qué ocurre y ya comenzaron a abastecer sus tinacos y cisternas con pipas, además de que continúan pagando por un servicio de agua que últimamente no tienen.

“Hay mucha baja presión, no tenemos la cantidad de agua que teníamos antes, no se a que se deba, pero para eso tenemos a Dámaris Ponce que debería de mandar los informativos, nosotros podemos creer muchas cosas, que hay una fuga de agua, que se está yendo para otro lado, que un pozo está fallando, pero la información oficial no la tenemos, no tienen la delicadeza de informar que es lo que pasa”, dijo un vecino inconforme.

CEA no ha emitido comunicado

Hasta el momento, la Comisión Estatal del Agua (CEA) no ha emitido ningún comunicado, para explicar el motivo de la carencia del recurso y decir qué día podría regularizarse el servicio.

Calificaron esta actuación como una falta de capacidad del organismo operador y una falta de respeto con los usuarios, y a raíz de que en el mes de mayo se separara de la CEA Guaymas, la CEA Empalme no ha creado una página para mantener la comunicación con la gente.