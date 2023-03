Invertirán 14 millones para reparar derrames de drenaje en Guaymas

Para solucionar los derrames de drenaje en los bulevares Luis Encinas y Faustino Félix, próximamente se invertirán 14 millones de pesos, los cuales ya están presupuestados por el Gobierno del Estado.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Karla Córdova González, informó que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja en el proyecto para rehabilitar esa zona y que no vuelvan a ocurrir percances tan lamentables como los socavones en donde cayeron varios vehículos durante el mes de marzo.

La necesidad urgente es hacer una obra hidráulica entre el rebombeo Los Pinos y el bulevar Luis Encinas , a la altura del Colegio Americano, e instalar un tubo más grande que pueda resistir las presiones del agua, esto con un presupuesto de 7 millones de pesos, y en una segunda etapa aplicar otros 7 millones en el bulevar Faustino Félix.

Córdova González detalló que al llegar a la administración sabía que a pesar de que se contemplaba el cambio de cárcamos, era necesario dar mantenimiento a los que había, y que las reparaciones derivaron en un aumento de la presión del agua, pero al final esta terminó por reventar los tubos y el pavimento.

“Ese problema se va acabar, ese y muchos otros problemas, tenemos todavía año y medio para dar resultados junto con el gobernador junto con el presidente, aunque a muchas personas no les guste y solo el que no hace nada no se equivoca”, señaló.

Como se informó el martes 21 de marzo, una fuga de agua de drenaje en el bulevar Luis Encinas no permitió que los automovilistas notaran que se había abierto el pavimento, dos vehículos (uno modelo 2023) cayeron y tuvieron que ser remolcados por una grúa.