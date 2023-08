Colocan inmovilizador a pesar de que no funciona el parquímetro

Tal es el caso de una denuncia ciudadana que se viralizó a través de redes sociales, en donde un navojoense señaló que fue sancionado pese a que el aparato no servía.

Molestia e indignación siguen causando los parquímetros que se encuentran en el Centro del municipio de Navojoa, pues a pesar de que un gran número no funciona, el personal sigue aplicando sanciones.

Al llegar al lugar, se encontró con una leyenda en el parquímetro que decía "No funciona", posteriormente fue a realizar sus compras y al regresar a su vehículo, se encontró con que este ya tenía el inmovilizador en una de sus llantas.

Dicho caso causo molestia en los ciudadanos, pues aseguraron que con el aumento de afluencia que hay en los comercios de la zona Centro por el regreso a clases, estos aprovechan para multar.

La mayoría de los dispositivos no sirven

"La mayoría de los parquímetros no sirven, se tragan las monedas o no marcan el tiempo correspondiente. Te vas y cuando llegas si no tienen la multa en el retrovisor, tienes colocado el inmovilizador", refirió Tadeo Valenzuela Mendivil.

Asimismo, resaltaron que al acudir a las oficinas del Patronato de Parquímetros, la atención por parte del personal es muy mala.

"Ya sea por teléfono o presencial, te atienden de mala manera, sin dar soluciones. No sé qué hacen con tanto dinero que recaudan, las calles están en muy mal estado y los aparatos esos no sirven", declaró Alexandra Salas Rodríguez.

Finalmente, los afectados exigieron la intervención de las autoridades municipales, con la finalidad de poner fin a este tipo de actos arbitrarios que realiza diariamente personal de parquímetros.