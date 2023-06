Policías sin recibir respuestas favorables: Ponce Ríos

El policía en activo y comisionado para su proceso de jubilación, explicó que el Isssteson les dijo que sería el Ayuntamiento el que se haría cargo de su situación.

Sin tener una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento, siguen Policías Municipales de Navojoa de 50 años de edad y que tienen 30 años de servicio, informó Víctor Manuel Ponce Ríos.

El policía en activo y comisionado para su proceso de jubilación, explicó que el Isssteson les dijo que sería el Ayuntamiento el que se haría cargo de su situación.

"Los de 50 años para abajo, no nos merecemos nada", dice nuestro presidente, porque según él no aportamos nada. Si ellos son los que no pagaron y hasta esta administración nos debe un año y medio de aportaciones que omitieron pagar y se embolsaron", describió.

El servidor público explicó que Elías Retes dijo en sesión de Cabildo que no aportaron ningún centavo, siendo que no dejan de descontarnos puntualmente las aportaciones.

"Eso que está diciendo el alcalde es mentira, nos está echando la culpa de que nosotros no pagamos las aportaciones para jubilaciones y pensiones del Isssteson, siendo que a nosotros ni nos informan lo que nos descuentan puntualmente", apuntó.

Falta de pago del ISR

Ponce Ríos detalló que a esto se suma la falta de pago del ISR, problema del cual también quieren hacernos culpables.

"Ya ha pasado mucho tiempo y se está acabando la administración. El presidente está evitando el problema, probablemente quiera reelegirse y no quiera jubilar a nadie", manifestó.

Lamentó que el mandatario municipal esté siendo cerrado y no quiera hacerse cargo del problema por el que están pasando los uniformados.

"Algunos que son mayores ya los convencieron y les dieron el beneficio de adquirir una pensión, nosotros queremos una jubilación digna y el 100% por parte del Ayuntamiento", concluyó.