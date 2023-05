Policías de Navojoa llaman mentiroso a alcalde de Navojoa

Fue en punto de las 7:00 horas, cuando los servidores públicos con más de 30 años de servicio retomaron el plantón en el Palacio Municipal para exigir una jubilación digna.

Luego de que el Ayuntamiento de Navojoa anunciará a través de un comunicado que el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, había llegado a un acuerdo con policías municipales en activo que buscan jubilarse, los uniformados desmintieron dicha publicación.

En una cartulina, anexa a la protesta plasmaron: "Sr. Presidente, ¡ya basta, mentiras no! Exigimos una jubilación digna a la que merecemos derecho, como servidores públicos".

Uno de los policías afectado, Víctor Manuel Ponce Reynosa señaló que luego de la reunión que sostuvieron con el alcalde de Navojoa, los asesores jurídicos del Ayuntamiento y el titular de Recursos Humanos, las propuestas no fueron favorables por lo que no hubo ningún acuerdo entre ambas partes.

"No hubo acuerdo, nos traen una propuesta que no nos convence, la cual consiste en una pensión por vejez. Nosotros queremos la jubilación por parte del Ayuntamiento, no por el Isssteson", apuntó.

Hacen caso omiso

Ponce Reynosa manifestó que luego de visitar las oficinas del Isssteson, le informaron que el Ayuntamiento sigue siendo omiso a los pagos que se deben de realizar, pero a ellos les siguen llegando los descuentos quincena tras quincena.

"Lamentablemente tampoco alcanzamos la jubilación en Isssteson porque el ayuntamiento no ha pagado. Ahora nos quieren hacer trabajar otros cinco años mas, cuando la mayoría ya cumplió más de 30 años de servicio", destacó.

Dijo que por las mentiras y por no haber llegado a un acuerdo reanudarán el plantón que hace días habían suspendido en el palacio municipal de Navojoa.

"Aquí nos vamos a quedar hasta que nos resuelvan, si tiene que ser todo el año así será, día y noche aquí estaremos", finalizó.