Dan una muestra de su honestidad

Dos policías regresaron a una mujer una bolsa de mano que había olvidado en la plaza Álvaro Obregón, en Ciudad Obregón.

Los policías municipales Iván Adolfo Flores Bojórquez y Ángel Orlando Cázares Pérez demostraron que existen elementos honestos con vocación de servicio, después de regresarle a una mujer una bolsa de mano que había olvidado en la plaza Álvaro Obregón, en Ciudad Obregón.

Durante la tarde del pasado martes, la señora Mirtha Yolanda Aragón se encontraba sentada en una banca de esta zona pública, pero cuando llegó el camión a la parada se subió sin darse cuenta que había dejado la bolsa que contenía 4 mil 500 pesos de dinero efectivo, documentos como credencial de elector, visa y tarjetas bancarias, además de una esclava con alto valor.

“ Yo estaba esperando el camión, llegó rápido y me subí, también traía una bolsa con ropa y al momento de bajarme en mi casa me di cuenta que sólo traía esa y no mi bolsa personal, yo en el momento me confié que era esa, me regresé a la plaza y yo sabía que no la iba a encontrar, me sentía muy mal, empecé a llorar porque había perdido mis documentos y dinero en efectivo ”, expresó.

Cuando regresó a su casa triste porque estaba segura que no iba a poder recuperar esa bolsa con tanto valor, se dio cuenta que estaban dos policías municipales esperándola para hacerle entrega de las pertenencias que momentos atrás habían encontrado en la banca de la plaza.

“ Me dio mucha alegría porque son pocas las personas que entregan una bolsa, es una plaza donde mucha gente pasa y afortunadamente fueron ellos quienes la encontraron y me lo regresaron, pocas personas como ellos, es muestra de que todavía hay gente buena, siempre estaré agradecida con ellos ”, indicó.

Los dos policías que hicieron esta noble labor están encargados de la vigilancia de Palacio Municipal, por lo que se encontraban haciendo un recorrido en la plaza cuando se percataron de que estaba la bolsa en la banca de la parada del camión.

“ Al momento que vi que era bolsa de mujer, pasó un rato y nadie vino, empezamos a buscar la manera de tener un número telefónico y encontramos la credencial de elector de la señora Mirtha y procedimos a llevárselo a su domicilio. Encontramos a la señora con la voz quebrada. Nosotros decidimos buscarla porque sabemos que hay muchas personas que trabajan y con mucho esfuerzo logran conseguir su aguinaldo y ese dinerito que tanto trabajo les costó ”, mencionó el policía Iván Adolfo Flores Bojórquez.