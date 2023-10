Plantas potabilizadoras del Río Sonora quedarían listas en noviembre: ADM

El Gobierno de Sonora respaldó el posicionamiento de la Semarnat, mismo que concluyó en que las acciones ejercidas para la remediación de daños fueron insuficientes.

Después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), considerara que las acciones ejercidas para la remediación de daños causados tras el derramamiento de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora el pasado 6 de agosto de 2014, fueran insuficientes, el Gobierno de Sonora respalda el posicionamiento de dicha secretaría.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado, compartió que hace unos días se envió un posicionamiento en el cual apoya las acciones del Gobierno Federal el cual se compromete para construir una solución permanente en lo ambiental, productivo y comunitario ante este hecho que marcó a la entidad.

Durazo Montaño comentó que las empresas mineras debe de cumplir con una responsabilidad social elemental, pues no hay forma de que una comunidad que se encuentra en el entorno de una actividad minera sea solidaria con dicha empresa si esta no se compromete con ella, pues se debe de compartir la riqueza generada y no dádivas ocasionales.

“Vamos a esperar la publicación en el Diario Oficial del Gobierno Federal para conocer de manera oficial los términos de este posicionamiento de Semarnat, sin embargo estimo que es un avance importante en una solución definitiva de fondo con las consecuencias de este derrame” , comentó.

Asimismo el mandatario estatal indicó que con el apoyo de Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha avanzado en la construcción de plantas potabilizadoras en varias poblaciones del Río Sonora y en la reparación de otras (plantas potabilizadoras) que se construyeron hace años pero que se dejaron inoperantes.