El Imtes informó que se evalúa extender recorridos a zonas de reciente crecimiento en Hermosillo y Cajeme.

Con el propósito de fortalecer el servicio de transporte urbano, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) analiza la apertura de nuevas rutas en Hermosillo y Cajeme, informó su titular, Carlos Sosa Castañeda.

Explicó que la ampliación responde a solicitudes de la ciudadanía, particularmente en zonas donde la mancha urbana se ha extendido. En el caso de Hermosillo, se contempla añadir recorridos hacia la colonia Pueblitos y el sector del bulevar Quiroga.

"Hay solicitud de ampliación de rutas en Hermosillo y Ciudad Obregón, ya estamos trabajando en ello para prestar un mejor servicio. En Hermosillo tenemos la ruta de Pueblitos y también estamos viendo el sector Quiroga" , señaló Sosa Castañeda.

El funcionario descartó un incremento en la tarifa del transporte urbano en la capital sonorense. Subrayó que antes de considerar cualquier ajuste se evaluará el funcionamiento y condiciones de las unidades.

"La postura del gobernador siempre ha sido que, en tanto las unidades no estén dignas, no se hablará de un aumento en la tarifa. En Hermosillo no vamos a pensar en eso por ahora; primero vamos a mejorar la recaudación y disminuir el flujo de efectivo en las unidades" , afirmó.

Precisó que, en la capital del estado, los esfuerzos se enfocarán en modernizar el sistema de recaudación, con el objetivo de reducir el manejo de efectivo en los camiones.

