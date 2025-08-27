El gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de 63 unidades para tres municipios y adelantó la llegada de 50 más antes de fin de año.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la entrega de 63 unidades de transporte público destinadas a los municipios de Hermosillo, Nogales y Cajeme.

El mandatario estatal destacó que, durante su administración, se han entregado en total 371 unidades, de las cuales 220 son nuevas. Subrayó que el transporte público es una de las prioridades de su gobierno.

"Ya van 371 durante mi administración, de las cuales 220 son nuevas. No todas lo son porque no hay suficientes en el mercado, pero siempre he dicho que ya les toca a quienes nunca les había tocado nada, y aquí están las y los presidentes municipales de lo que llamo el Sonora profundo" , señaló Durazo.

El gobernador adelantó que en diciembre se sumarán 50 nuevas unidades, que serán distribuidas en distintos municipios de la entidad, con el objetivo de fortalecer el servicio en todo el estado.

"Vamos a continuar porque el transporte requiere un mejoramiento permanente para ofrecer un servicio de calidad. De aquí a fin de año llegarán 50 unidades adicionales que también vamos a distribuir entre varios municipios" , agregó.

En el evento estuvieron presentes Omar del Valle Colosio, presidente del Congreso del Estado; Alejandra Castro Valencia, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); y Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme.