El Ayuntamiento de Cajeme fue víctima de un ciberataque que exigía 150 mil dólares, pero el alcalde asegura que la información ciudadana está segura.

El Ayuntamiento de Cajeme sufrió un ciberataque que comprometió temporalmente sus servidores. Los responsables exigieron un rescate de 150 mil dólares para liberar los sistemas, pero las autoridades locales rechazaron la petición.

El alcalde Javier Lamarque Cano informó en conferencia de prensa que la información ciudadana se encontraba protegida y respaldada, por lo que no se corrió riesgo de pérdida de datos.

"La afectación no fue como esperaban. Nos pedían 150 mil dólares de rescate, pero no les vamos a dar ni un peso. El Ayuntamiento resolverá todo y lo hará en tiempo récord" , aseguró el edil sobre el ataque registrado el pasado viernes.

Tras el incidente, la Administración municipal presentó una denuncia ante la Policía Cibernética y la Fiscalía General de la República. Además, la Guardia Nacional colabora en las investigaciones para rastrear el origen del hackeo, que se presume fue externo y no un sabotaje interno.

Mientras se trabaja en la restauración total de los servicios, se utilizan servidores externos rentados como medida provisional. Autoridades locales estiman que la totalidad de los servicios se restablecerá en menos de una semana.

Lamarque Cano destacó que el área de Tesorería ya recuperó su operatividad, lo que minimiza las afectaciones, gracias al trabajo del equipo de informática municipal, que continúa respaldando toda la información.

"Por ningún motivo se entregará dinero a este grupo de criminales" , reiteró el alcalde.