Fan sonorense le pinta cuadro a Carin León; busca conocerlo

Con una pintura de Carin León, Rocío Acevedo busca cumplir su sueño de conocer al cantante.

Rocío Acevedo siente un gran anhelo por conocer a Carin León,pues su sueño es encontrarse cara a cara con el cantante, a quien le pintó un retrato, y después de muchos intentos por hacérselo llegar tuvo la oportunidad de que llegara hasta sus manos y fue recibido con gran aceptación por parte del cantautor.

La admiración hacia los artistas puede ser expresada de diversas maneras, y el arte es una de ellas. Rocío demostró la gran admiración que siente hacia el cantautor sonorense, Carin León, quien se presentará este sábado 2 de marzo en el Estadio Fernando Valenzuela, en Hermosillo.

En entrevista con e Media, Acevedo platicó que realizó el retrato del intérprete de “Primera Cita” a manera de reconocimiento por su trabajo, pues lo considera como uno de los artistas sonorenses que han sobresalido.

La travesía para llegar hasta Carin León

El año pasado, Rocío elaboró un cuadro de Carin León con la intención de entregárselo personalmente, sin embargo, por diversas circunstancias únicamente logró hacerle llegar la pintura, quedándose con el sentimiento faltante de conocer a su cantante favorito.

“Me atreví a empezar una pintura de él, queriendo entregársela en persona. Ya cuando la terminé traté de mil formas de entregársela personalmente y no pude, traté con familiares, con amigos, mucha gente me quiso ayudar, etcétera pero no se logró nada”, expresó Acevedo.

En un inicio, Rocío planeaba entregar la pintura a Carin durante su presentación en Hermosillo en mayo del año pasado, y pese a sus intentos fallidos continuó en la búsqueda para lograr que Carin recibiera el cuadro, concretándose meses después.

“En octubre-noviembre, hubo la oportunidad de que una persona se lo pudiera entregar, no lo hice yo personalmente pero me quedé con ese faltante de conocerlo”, comentó.

La originaria de Caborca, Sonora, compartió la alegría de que le haya llegado a sus manos, pues fue una obra a la que le invirtió más de 60 horas de elaboración.

“Estoy muy feliz, muy contenta porque llegó a sus manos algo que yo realicé con mucho entusiasmo, cariño, dedicación y mucho trabajo. Entonces me quedé con ese faltante de conocerlo, que sepa que yo le pinté su retrato”, expresó.

Retrata al "León"

Alrededor de 67 horas fueron necesarias para completar el cuadro en el que aparece el cantautor a bordo de un automóvil mientras conduce por un paisaje desértico.

La técnica utilizada es óleo sobre tela y pudiera parecer que fue elaborado con lápiz, sin embargo, fue hecho con óleo.

“Es una pintura que mide un metro por un metro diez aproximadamente. Óleo sobre tela, es una grisalla, se le llama así porque es en relación a la valorización, o sea en relación a que las tonalidades son pocas. Es un tipo utilizando blanco y negro. Es un claro oscuro, parece que se hizo con lápiz, pero no, está hecho con óleo”, explicó Rocío.

Desde hace más de 20 años, Rocío se dedica al magisterio pues actualmente ejerce como profesora de artes visuales en Puerto Peñasco y es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas con opción pintura de la Universidad de Sonora.

Comentó que desde hace años ha dado clase pero fue en pandemia cuando retomó la pintura.