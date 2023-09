Piden ruta de transporte público en Navojoa para discapacitados

Olga Cecilia Torres Ramírez sostuvo que decenas de personas con discapacidad no tienen cómo trasladarse por la ciudad.

Más equidad e inclusión, así como una ruta para personas con discapacidad, es lo que requieren decenas de navojoenses, informó Olga Cecilia Torres Ramírez.

La presidenta de la asociación Por Una Familia Feliz de Padres de Hijos con Discapacidad comentó que sería pertinente que los concesionarios del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) ofrezcan una ruta para personas con discapacidad.

" Si no tienen tanto recurso para las adaptaciones pues que hagan solamente una ruta donde consideren que pueden haber más discapacitados ", refirió.

Torres Ramírez lamentó que en el municipio de Navojoa sean mínimas o nulas las unidades especiales para las decenas de personas con discapacidad.

" Con una ruta que tuviera todos los aditamentos para personas con discapacidad te lo aseguro que sería una maravilla y saldrían más a la calle esas personas ", recalcó.

Falta de inclusión

La luchadora social aseguró que es necesario dar un verdadero avance en la verdadera inclusión para realmente ser equitativos.

" No salen porque no tienen como moverse, y además para trasladarse las calles esta horrorosas y muchos no tienen vehículo, entonces cómo le hacen si no hay un medio de transporte adecuado ", cuestionó.

Finalmente dijo que son muchas cosas las que faltan en el municipio para que exista una verdadera inclusión.