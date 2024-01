Piden rehabilitar carretera Navojoa-Álamos

Ante el aumento de tráfico sobre la carretera Navojoa-Álamos por las actividades del FAOT, automovilistas solicitan se reparan los enormes baches que se formaron sobre la rua.

A pocos días de que den inicio las actividades de la 39 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), automovilistas señalaron que la carretera que conduce de Navojoa a Álamos se encuentra en muy malas condiciones.

Los conductores indicaron que el tramo más afectado de la carretera estatal número 13, es el que se encuentran cercanos al 'Cerro Prieto', en donde enormes baches se han apoderado de la cinta asfáltica.

Uno de los usuarios, Rubén Contreras Medina, destacó que es muy peligroso transitar por dicha rua, por lo que hace un llamado a las autoridades correspondientes para que reparen la carretera.

"Si uno que conduce a diario no se salva de caer en un enorme bache, no me imagino el riesgo que va a correr un turista que no conoce el tramo afectado", aseveró.

El FAOT, en puerta

El FAOT, uno de los eventos más importante el sur de Sonora, esta pactado para que se celebre del 19 al 24 de enero, por lo que la afluencia de conductores por la Navojoa-Álamos aumenta considerablemente.

"Debería de ser una carretera segura ya que todos los fines de semana decenas de familias acuden al Pueblo Mágico a disfrutar una tarde agradable con su familia. No se deben esperar a que inicie el FAOT para arreglarla", apuntó.

Por su parte, Javier Buitimea Yocupicio, dijo que hace pocos meses la Junta de Caminos reparó gran parte de la vialidad, pero faltó dónde se encuentra la mayor parte de baches.